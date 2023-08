⭕️24時間以内のスピード発送!

▼アイテムの特徴

⭐️ 柄がとてもカッコよくて履いてるだけで目を惹かれること間違いなし♡

#さらのアパレル一覧*

✳︎✳︎男性女性お子様ともにお洒落を楽しんで

いただけるよう幅広くお取り扱いしております✳︎✳︎

▼商品名

ラミネート加工高級パンツ

パイソン柄テーパードパンツ

▼ブランド・メーカー

伊太利屋

イタリヤ

▼サイズ(平置き:約cm)

9

ウエスト:33

ヒップ:45

股上:35

股下:63

わたり:29.5

裾幅:13

伸縮性:〇

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

▼カラー

グレー

※素人撮影のため実物と画像で色が異なって

見える場合がございますのでご了承ください。

▼素材

ポリエステル100%

ラミネート加工

▼状態

股のとこにキズがありますが

デザインにも見えるのでそこまで気にされなくても

いいかなと思います^^

他、比較的良好で

まだまだ長くご愛用いただけます♡

細かく状態を確認していますが、

見落としがある場合がございます。

※当商品は、USED品ですので

完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)

▼梱包・発送について

防水対策を行って発送致します*(^o^)*

出来るだけお安くお届けしたいため、

厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させて

いただくことをご了承お願いいたします♪

畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

▼安心発送

※サイズの関係上、

発送方法を変更する場合が

ありますのでご了承くださいm(._.)m

その他、ご不明点などございましたら、

ご気軽にコメント下さい♪

#売り切れ続出*特価品はこちら

#SH_447

⭕️24時間以内のスピード発送!⭕️1番コメント特典あり! 【特典】←のコメントで特別価格に招待!▼アイテムの特徴⭐️ 柄がとてもカッコよくて履いてるだけで目を惹かれること間違いなし♡#さらのアパレル一覧*✳︎✳︎男性女性お子様ともにお洒落を楽しんでいただけるよう幅広くお取り扱いしております✳︎✳︎▼商品名ラミネート加工高級パンツパイソン柄テーパードパンツ▼ブランド・メーカー伊太利屋イタリヤ▼サイズ(平置き:約cm)9ウエスト:33ヒップ:45股上:35股下:63わたり:29.5裾幅:13伸縮性:〇※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。▼カラーグレー※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。▼素材ポリエステル100%ラミネート加工▼状態股のとこにキズがありますがデザインにも見えるのでそこまで気にされなくてもいいかなと思います^^他、比較的良好でまだまだ長くご愛用いただけます♡細かく状態を確認していますが、見落としがある場合がございます。※当商品は、USED品ですので完璧を求められている方はご遠慮ください(>_<)▼梱包・発送について防水対策を行って発送致します*(^o^)*出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させていただくことをご了承お願いいたします♪畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m▼安心発送※サイズの関係上、発送方法を変更する場合がありますのでご了承くださいm(._.)mその他、ご不明点などございましたら、ご気軽にコメント下さい♪#売り切れ続出*特価品はこちら#SH_447

