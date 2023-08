【新作入荷!!】 ※新品ケース 　ウルトラマン80 DVD13巻セット アニメ

☆この度は当商品をご覧頂き誠にありがとうございます。

商品詳細は下記をご覧下さい。

◆商品名

※新品ケース ウルトラマン80 DVD13巻セット

◆状態

※写真の様な6枚入りの

新品ケースに交換させて頂いております。

ジャケットも全て揃っています。

通常のトールケースに比べ1/5程に圧縮されてますのでスペースもとらず保管に最適です!

またディスク、ジャケットに管理シール等が貼ってある箇所が御座います、多少のキズ、色褪せがある事が御座います。

商品はレンタル品ですので一律やや傷や汚れありの状態としておりますが綺麗なものも御座います。

上記をご理解の上、ご購入お願い致します。

◆梱包方法

新品ケースに交換させて頂いております。

簡易的な防水包装をし、クッション材使用ケースもしくはネコポス箱にて梱包致します。

◆発送方法

主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便

らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります。

ご注文翌日の発送を心掛けますが外出する事が御座いますのでお時間を頂く場合が御座いますのでご了承ください。

◆その他

ペット、喫煙者なしです。

他にも映画、アニメ、ドラマのDVDなど

多数出品しております。

複数商品のまとめ買いも大歓迎です

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

