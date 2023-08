【激レア】ハッスル・ハウスvol.15垂れ幕になります。

(おそらく同じものはないと思われます)

ハッスル・エイド2006 さいたまスーパーアリーナ オークションで購入したものになります。

縦 約2m18cm

横 約1m73cm

ビニール製なのでこれからの季節レジャーシートとしてもご使用できます。

発送はらくらくメルカリ便を予定しております。

【激レア】ハッスル・ハウス(プロレス)vol.15垂れ幕

他にもプロレス商品出品しております。同梱の場合はお値引きいたしますのでご相談ください。

・この商品は24時間以内に発送可能です。

質問等ありましたらお気軽にコメントください!

どうぞよろしくお願いします。

新日本プロレス

インリン・オブ・ジョイトイ

ハッスル

高田延彦

川田利明

大谷晋二郎

プロレス

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

