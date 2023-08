この度はご覧頂き誠にありがとうございます。

淡水パールネックレス(花型)

出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。

ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。

管99052201-34

☑購入場所:ブランド品古物市場(要免許)

☑商品詳細

ブランド名:TIFFANY&Co.(ティファニー)

素材:750、18KT

カラー:イエローゴールド

付属品:なし

☑サイズ

チェーンの長さ:約41cm

トップ:W 約1.9cm x H 約0.9cm

重さ:4.0g

☑コンディション

自己評価:ABランク

トップ表:微細な擦れ

トップ裏:微細な擦れ

チェーン:微細な擦れ

気になる箇所がございましたら、

お気軽にコメント下さい。

☑おすすめスタイル

パーティー、結婚式、カジュアル

デイリーユース、エレガント、フォーマル

ラグジュアリー、ワンピース

ユニセックス、ジャケット、プレゼント

春コーデ、ワンポイントコーデ

メンズ、レディース、ユニセックス

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ティファニーを他にも出品しております(^_-)-☆

#ティファニー出品商品一覧を確認 ←Click here

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

#TIFFANY

#ティファニー

#ティファニーアクセサリー

#ティファニーネックレス

#ネックレス

#ダブルループ

#ゴールドアクセサリー

#レディースネックレス

#18金

#18YG

#ペレッティ

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

