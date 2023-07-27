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【ギフト】 マルチツール(バッテリー付き) 工具/メンテナンス

商品の説明

人気シリーズ・特徴···マキタ 18v
OBISHI 水平器　水準器

サクションホース50A
タイプ···電動工具
エアコンプレッサ

大日商 《だんだん ドリル》 6~38mm 【D6-38S】A
マキタのマルチツール
マキタ小型集塵機450P
TM51DZ
マキタ　フロアタッカ
中古品になります。
日立CD14DSL125mmチップソーファド様専用
18V正規品、バッテリー付き
パナソニック　バッテリー18V5.0Ah 18V-5.0Ah　　新品
動作確認済み
マキタ　MTD001DSX　２台　インパクト本体のみ　makita　電動工具

スナッププオン インパクトレンチ CTJ4850 18V
新品価格バッテリー付きなら50000円前後

ともりる様専用　純水器

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態やや傷や汚れあり

プロモート ポータブルファン300ｍｍ ダクト5M付 JOD-300

MAX［マックス］充電式タッカ　TG-Z3

純正　マキタ　バッテリー　BL1860B 18v

242.シャインメイトEX603-3/12（3インチダブルアクション）

マキタ　コンプレッサー　AC461XL
人気シリーズ・特徴···マキタ 18vタイプ···電動工具マキタのマルチツールTM51DZ 中古品になります。18V正規品、バッテリー付き動作確認済み新品価格バッテリー付きなら50000円前後

商品の情報

ブランドマキタ
商品の状態やや傷や汚れあり

【ギフト】 マルチツール(バッテリー付き) 工具/メンテナンス

21分钟前

【ギフト】 マルチツール(バッテリー付き) 工具/メンテナンス

¥32,000 ¥18,240

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多機能電動工具セット 充電式 コードレス 先端ツール 交換可能 牧田14.4ｖ 18vバッテリに対応可能 ブラシレスモーター ウォーターガン ブロワ インパクトドライバー ミニ チェーンソー レシプロソー レシプロソー マルチツール ドリルドライバー ご注意：充電器とバッテリー別売

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