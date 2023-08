国内最安値！ ASTRO STARLIGHT Blu-ray ウヌ ミュージック

ASTRO the2nd ASTROAD to SEOUL starlight Blu-ray

ウヌ 韓国版です。

ASTRO STARLIGHT Blu-ray ウヌ

Blu-ray 2枚組

ランダムカード ウヌ

ブックレット1冊

レンチキュラーカード1枚

日本のBlu-ray再生機で再生可能です。

日本語字幕は付きません。

1度だけ再生致しました。

中身は新品同様に美品です。

外箱は傷の付きやすい素材のため多数のスレがあります。

ご理解頂ける方のみご購入ください。

ASTRO アストロ Starlight ブルーレイ Blu-ray

MJ ジンジン ウヌ チャウヌ ムンビン ビニ ROCKY ラキ ユンサナ サナ

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ASTRO the2nd ASTROAD to SEOUL starlight Blu-rayウヌ 韓国版です。Blu-ray 2枚組ランダムカード ウヌブックレット1冊レンチキュラーカード1枚日本のBlu-ray再生機で再生可能です。日本語字幕は付きません。1度だけ再生致しました。中身は新品同様に美品です。外箱は傷の付きやすい素材のため多数のスレがあります。ご理解頂ける方のみご購入ください。ASTRO アストロ Starlight ブルーレイ Blu-rayMJ ジンジン ウヌ チャウヌ ムンビン ビニ ROCKY ラキ ユンサナ サナジャンル···韓流/KPOP

