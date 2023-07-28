偉大な めいさん♡専用MM6 Maison Margiela トートバッグ ショルダーバッグ

ネイビー、カーフレザー、カラーブロックデザイン、ワンショルダー、メインコンパートメント。

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PRADA プラダロゴナイロンプリントデザイン2wayショルダーバッグ

「JAPANESE(ジャパニーズ)」ナノバッグ フェイクレザー ショルダーバッグとなっております。

ブルーレーベルクレストブリッジ パーシャルCBチェックスマホポシェット ベージュ

"折り紙" にインスパイアされた三角形のフォルムが特徴的な「JAPANESE」。三角形に折った折り紙のようなフォルムは、個性的で洗練されたモードな印象。本作は内側にコントラストカラーをあしらった ナノサイズ。控えめな三角形のフォルムと楕円形のマチがマイルドな印象を持たせます。

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COACH コーチ 新作 タビー ショルダーバッグ ピンク 新品未使用 タフィー

サイズ：縦23×横20.5×マチ7.5cm 持ち手：約15cm ストラップ：123.5~147.5cm 重量：170g

BOTTEGA VENETA ショルダーバッグ パルメラート



大人気☆MCM☆チェーンショルダー☆ナイロン☆トート☆保管品☆ヴィンテージ！！

素材

サルヴァトーレ・フェラガモ ヴァラ チェーンショルダーバッグ

表地: ポリアミド 100%、 カーフレザー 100%

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裏地: ポリエステル 100%

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定価45100円です。

ゆみちゃん様ご専用です。グッチ斜め掛け&ショルダーバッグ 美品

黒とネイビーを購入しましたが、ネイビーは好みではなかったので出品いたします。

トリーバーチバッグ

荷物が思ってたより入るので重宝してます！

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MARC JACOBS ショルダーバッグ BLUESEA

品番:S54WD0106

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

ネイビー、カーフレザー、カラーブロックデザイン、ワンショルダー、メインコンパートメント。「JAPANESE(ジャパニーズ)」ナノバッグ フェイクレザー ショルダーバッグとなっております。"折り紙" にインスパイアされた三角形のフォルムが特徴的な「JAPANESE」。三角形に折った折り紙のようなフォルムは、個性的で洗練されたモードな印象。本作は内側にコントラストカラーをあしらった ナノサイズ。控えめな三角形のフォルムと楕円形のマチがマイルドな印象を持たせます。サイズ：縦23×横20.5×マチ7.5cm 持ち手：約15cm ストラップ：123.5~147.5cm 重量：170g素材表地: ポリアミド 100%、 カーフレザー 100%裏地: ポリエステル 100%定価45100円です。黒とネイビーを購入しましたが、ネイビーは好みではなかったので出品いたします。荷物が思ってたより入るので重宝してます！品番:S54WD0106

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

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