ご覧頂きありがとうございます

大人気ブランド『THE NORTH FACE』が新品の定価よりも60%〜80%程安く手に入ります❣️

しかも種類豊富です‼︎

#ダウンジャケット

#マウンテンパーカー

#パーカー

#パンツ等

品揃え超豊富です(>◡<)!!

しかも、中古品に抵抗のある人にも

新品未使用品をご用意しています

╰(*´︶`*)╯♡

ショップ紹介はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓

#もちもちshop

○THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス

ダウンジャケット

サミットシリーズ

◯ size: レディース S

着丈 51 cm

身幅 48 cm

肩幅 41 cm

袖丈 56 cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◯ 色 : イエロー

◯ 状態: 薄い汚れがありますが目立ちませ

ん。

その他コンディションは良好で

まだまだお使いいただけます。

◯ 古着はすべてクリーニング済で、

一つ一つ大切に個包装しております。

また、当方はタバコは吸っておらず、

ペットも飼っておりません。

安心してお買い求めください。

◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。

○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

#ノースフェイス

#THE NORTH FACE

#ダウンジャケット

#サミットシリーズ

#キャンプ

#アウトドア

#もちもちshop

#もちもちダウン

120

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

