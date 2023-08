\\お得なフォロー割、まとめ割のお知らせ//

【商品詳細】

プラダ PRADA Cloudbust Thunder クラウドバストサンダー スニーカー サイズ10 29.5cm カーキ 黒 ブラック イタリア製 靴 シューズ 大きいサイズ 21AW ファブリック

ブランドプラダ PRADA

表記サイズ10(29.5cm相当)

実寸サイズ

色黒 ブラック カーキ

※色に関しましては出品者の主観で判断しております。

仕様レースアップ

状態 :

こちらの商品は中古品の為、使用に伴います細かなキズ、弱汚れがございますがご使用に問題はございません。

当ショップの商品は正規店や

中古ブランドショップで購入した

正規品鑑定済みの本物の商品です。

どうぞご安心してお買い求めくださいませ

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

