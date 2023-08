【限定価格セール！】 wallabee Clarks black ブラック ワラビー クラークス ブーツ

Clarks ワラビーのブラックです

サイズは25.5cmですがクラークスのサイズは大きめなので普段26〜27cmのシューズを履いてる方は問題なく履けると思います。

箱等、備品もそのままお付けします

(私はNIKEのスニーカー26cmを履いていますが少しゆとりがあるくらいで靴紐ををしばれば問題なく履けました。)

商品の状態は使用済の中では綺麗な方だと思います

質問のある方はぜひコメントお願い致します。

カラー···ブラック

ヒール高さ···3.1~5cm

ブーツ型···レースアップ

つま先···スクエアトゥ

履き口···紐

ソールヒール形···フラット

素材···スエード

シューズ型···プレーントゥ

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド クラークスオリジナルズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

