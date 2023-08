上品 1PIU1UGUALE3 RELAX　迷彩　セットアップ　USO-912　未使用 ジャージ

数ある商品の中から

商品: 1PIU1UGUALE3 RELAX

ブランド : 1PIU1UGUALE3 RELAX

肩幅:52

身幅:55

着丈:73

袖丈:64

ウエスト:40

総丈:98

股下:74

ワタリ幅:25

裾幅:16

素材: 画像でご確認ください

管理番号 : H0509

送料無料です!

簡易包装して発送致します。

即購入OKです。

出品にあたり

状態を確認しておりますが

素人判断ですので

見落としなど有る場合もございます。

環境により、写真と実物では

色合いが若干違う場合がございます。

商品到着後に

「思っていたものと違った」等の

理不尽な理由での返品希望は

ご遠慮下さいませ。

最後までお読み頂きありがとうございます。

#メンズ#古着#US古着#古着男子#古着女子

#ユニセックス#ヴィンテージ#ストリート

#アメカジ#スポーツミックス#ミリタリー

#綺麗めカジュアル#インポート古着

#ヨーロッパ古着#ワーク系#80s#90s

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウノピュウノウグァーレトレリラックス 商品の状態 新品、未使用

数ある商品の中からご覧にいただきありがとうございます。 トラブル防止のためプロフィールをお読みになった上ご購入いただければと思います。商品: 1PIU1UGUALE3 RELAX ウノピゥウノウグァーレトレ リラックス ダブルクロス 4WAY ストレッチ スタンドネックジャケット セットアップ 迷彩 カモ柄 人気 LEON掲載モデル上下ともに未使用ですがパンツの商品タグがございません。ご理解の上、ご購入をお願い致します。 ブランド : 1PIU1UGUALE3 RELAX サイズ : L平置き 実寸サイズ ㎝(おおよそ)肩幅:52身幅:55着丈:73袖丈:64ウエスト:40総丈:98股下:74ワタリ幅:25裾幅:16 素材: 画像でご確認ください管理番号 : H0509送料無料です!簡易包装して発送致します。即購入OKです。出品にあたり状態を確認しておりますが素人判断ですので 見落としなど有る場合もございます。 環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。 商品到着後に「思っていたものと違った」等の 理不尽な理由での返品希望はご遠慮下さいませ。最後までお読み頂きありがとうございます。#メンズ#古着#US古着#古着男子#古着女子#ユニセックス#ヴィンテージ#ストリート#アメカジ#スポーツミックス#ミリタリー#綺麗めカジュアル#インポート古着#ヨーロッパ古着#ワーク系#80s#90s

