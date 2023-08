◎商品説明◎

ポルトガル製

◇ブランド/ パタゴニア

◇カラー/ レッド、グリーン、パープル、イエロ

◇素材/ コットン100

※ 写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

■サイズ

S表記

-実寸 (cm)

身幅 56

着丈 76

肩幅 47

袖丈 61

※全て背面平置き採寸になります。

誤差はご了承下さい。

◎商品状態◎

古着特有の使用感がございます

第4ボタン付近裏面ほつれあり【写真あり】

他気になる点はコメントにてお気軽にご連絡下さい

古着Used品にご理解頂いた上でご検討下さいませ

#90s #USED #ヴィンテージ#古着#パタゴニア#フランネルシャツ#ネルシャツ#patagonia

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

