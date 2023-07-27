【お気に入り】 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル　シャツワンピース ロングワンピース

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発送の時折り畳み小さくします

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シワなどご了承しました

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

かなり大きめ似合わなく泣く泣く、、、Ｌ〜３Ｌぐらいまで自宅保管なのデザイン神経質なお方はお控えください（保管シワあり）採寸にはお時間頂きます所々に白くなってますが元々デザインです発送の時折り畳み小さくしますシワなどご了承しました

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