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【お気に入り】 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル　シャツワンピース ロングワンピース

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かなり大きめ
＊NO179. 【used◆ヨーカン】ロングワンピース　総柄

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似合わなく泣く泣く、、、
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Ｌ〜３Ｌぐらいまで
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自宅保管なのデザイン神経質なお方はお控え
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ください（保管シワあり）
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採寸にはお時間頂きます
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所々に白くなってますが
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元々デザインです
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発送の時折り畳み小さくします
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シワなどご了承しました

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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かなり大きめ似合わなく泣く泣く、、、Ｌ〜３Ｌぐらいまで自宅保管なのデザイン神経質なお方はお控えください（保管シワあり）採寸にはお時間頂きます所々に白くなってますが元々デザインです発送の時折り畳み小さくしますシワなどご了承しました

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【お気に入り】 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル　シャツワンピース ロングワンピース

38分钟前

【お気に入り】 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル　シャツワンピース ロングワンピース

¥13,500 ¥11,475

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3d2a485bd0

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