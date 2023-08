プロフは必ずお目通し下さい。

カネコイサオ

4段

綿ローン 薔薇地模様

サテンリボン

裾レース糸飾り

白

総丈 約87センチ

ウエスト ゴム

◎◎◎未使用品ですが、裾のサテンリボンが一個だけ有りません!探しましたが見つかりませんでした。呉々もご了承下さい。

◎◎カネコイサオですが、ライン的にはワンダフルワールドの被せティアードくらいボリュームが有ります。とてもとてもカワイイです♡

◎綿ローン生地に薔薇の地模様(画像7枚目を御確認下さい)♡♡

◎裾にはぐるっと大きめサテンリボン♡レースの房飾り♡

シミキズニオイ等有りません。真っ白です^_^

とてもキレイなお品物と思いますが、あくまで個人宅所有後の中古品である事をご了承の上、プロフ内容も御確認頂き、神経質な方のご購入はお控え下さい。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···花柄

シルエット···ティアード

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

#ピンクハウス#インゲボルグ#カネコイサオ#ワンダフルワールド#金子功

#アンティーク

#ドール

#ゴスロリ#ロリータ

#フリル#レース#リボン

#大人カワイイ#大人かわいい

#レディーススカート

#マキシスカート

#セレモニー

#ホワイトドレス

#白ロングスカート

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 未使用に近い

プロフは必ずお目通し下さい。カネコイサオ被せティアードスカート 4段綿ローン 薔薇地模様サテンリボン 裾レース糸飾り白総丈 約87センチウエスト ゴム◎◎◎未使用品ですが、裾のサテンリボンが一個だけ有りません!探しましたが見つかりませんでした。呉々もご了承下さい。◎◎カネコイサオですが、ライン的にはワンダフルワールドの被せティアードくらいボリュームが有ります。とてもとてもカワイイです♡◎綿ローン生地に薔薇の地模様(画像7枚目を御確認下さい)♡♡◎裾にはぐるっと大きめサテンリボン♡レースの房飾り♡シミキズニオイ等有りません。真っ白です^_^とてもキレイなお品物と思いますが、あくまで個人宅所有後の中古品である事をご了承の上、プロフ内容も御確認頂き、神経質な方のご購入はお控え下さい。カラー···ホワイト柄・デザイン···花柄シルエット···ティアード素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬#ピンクハウス#インゲボルグ#カネコイサオ#ワンダフルワールド#金子功#アンティーク#ドール#ゴスロリ#ロリータ#フリル#レース#リボン#大人カワイイ#大人かわいい#レディーススカート #マキシスカート #セレモニー#ホワイトドレス#白ロングスカート

