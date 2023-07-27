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【公式】 ヨウジヤマモトアクセサリー その他

商品の説明

FEMME
142k番　0.30ｃｔ　本物　DIA　　大粒　ダイヤ　ダイヤモンド　ルース

【k18】シェル カメオ ペンダント マリアーノアキート作
2017AWコレクションと同じものです。（画像7枚目）
天然カラーチェンジガーネット0.453ct
使用はしてないです。

18K WG ロシアンダイヤトップ 0.65ctUP

商品の情報

ブランドヨウジヤマモト
商品の状態新品、未使用

珊瑚の帯留め　福島の珊瑚

ソーティング付★ Fancy Intense Purplish Pink ルース

珊瑚でできた薔薇のブローチにもなる帯留め

新品　エルメス　セリエカフスカフリンクス

スタージュエリー LINK CHAIN WATCH

HERMES ピルケース（ペンダントトップ）
FEMME2017AWコレクションと同じものです。（画像7枚目）使用はしてないです。

商品の情報

ブランドヨウジヤマモト
商品の状態新品、未使用

【公式】 ヨウジヤマモトアクセサリー その他

19分钟前

【公式】 ヨウジヤマモトアクセサリー その他

¥16,900 ¥12,675

(税込) 送料込み
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580691df

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580691df
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