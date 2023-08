少し豊富な贈り物 M.ZUIKO オリンパス DIGITAL F4.0-5.6 9-18mm ED レンズ(ズーム)

覧頂きありがとうございます。

★トラブル防止の為、説明文をお読みください。

(LH-55Cフード付き)

【商品説明】

全体的に綺麗な状態です。

レンズ内部のカビ、クモリは確認できません。

オートフォーカス、ズームは問題ありません。

タバコ吸わないので、タバコ臭はありません。

広角9mmからなので、建物内部や大きな建造物を撮るときなど、旅にぴったりのレンズです。これからの行楽シーズンに向けいかがでしょうか。

■全長49.5mm、重さ155gの軽量でとてもコンパクトな超広角ズームレンズ

■35mm判換算、18-36mmで画角が広く人物も風景もたっぷり写せます

■DSAレンズと両面非球面レンズにより、小型化と高画質を両立

■優れた近接撮影能力(ワイド端で、レンズ先端から15cmまで寄れる)

■レンズ全面マルチコートによる、逆光時でもゴーストやフレアの少ない高画質

■円形絞りの採用で、自然なボケ味を実現

■インナーフォーカス方式採用で俊敏で静粛なAF動作を実現

■高速オートフォーカスの上質な操作感で動画撮影もストレスなく楽しめます

■適切なトルクで、MF時の操作感も向上

【製品仕様】

●焦点距離(35mm判換算):18〜36mm ●最大口径比:F4.0-F5.6

●最小口径比:F22 ●レンズ構成:8群12枚 ●画角:100-62°

●最短撮影距離:0.25m ●最大撮影倍率:0.1倍(0.2倍相当)

●最近接撮影範囲:173×130mm ●絞り羽枚数:7枚(円形絞り)

●フィルターサイズ:52mm ●最大径×全長:56.5×49.5mm

●重量:155g

○●付属品●○

・本体

・フロントキャップ

・リヤキャップ

・LH-55Cフード

☆自宅保管していた物なので、気になる方はご遠慮下さい。

☆コメントなしで即購入OKです。

☆値下げ不可

□注意事項

★写真に写っている物が全てです。

★質問などはお時間掛かる場合がありますのでご了承下い。

★ご不明な点がありましたら、入札前に質問してください。わかる範囲でお答え致します。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

