【値下げ】 ukikasu BRUNT H.AND.OコラボLAST SHOT ルアー用品

classic work studio、BRUNT、H.AND.OのコラボルアーLAST SHOTになります。試投のみの仕様ですがあくまで中古品になり傷等はございますが大切に使用しておりましたので美品だとおもいます。ご不明な点などはご質問いただければと思います。
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