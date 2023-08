ご覧いただきありがとうございます(*vv)))

チルコロ1901 テーラードジャケット ジャージージャケット 紺 42金ボタン

皆様にとって

素敵な1着に出会えることを願っております^^

#チョコ☆アパレル一覧

★フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格よりお値引 きさせていただきます!

2000円~200円引き!

3000円~ 300円引き!

4000円~ 400円引き!

5000円~ 500円引き!

ご購入前にコメント欄に 「フォロー割引希望」とお 知らせ下さい☆

【ブランドアイテム】

BROOKS BROTHERS ブルックスブラザーズ

テーラードジャケット ダブルブレスト 金ボタン USA製 ユニオンメイド紺ブレ ビックサイズ

【カラー】

濃紺

【状態】

裏地に1箇所小さな破れあり (写真参照)

内側のボタンが一つ緩くなっております。

(写真参照)

上記以外は、目立った傷や汚れ等無くとても良 好な状態です。

何か、不明な点がございましたら

遠慮なくお問い合わせください(^^)

【 素材 】

ウール 100%

【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

【サイズ】 (平置き)

サイズ表記無い為、 実寸を見て判断してください。

肩幅 約48cm

袖丈 約60cm

身幅 約54cm

着丈 約81cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブルックスブラザーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

