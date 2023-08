閲覧ありがとうございます。

新品 AP STUDIO 22ss ケーブルニットベスト 定価31900円

ご機嫌いかがでしょうか?(^^)

です。

素材✔カシミヤ 100%

サイズ✔S

実寸サイズ✔総丈54cm 身幅37cm

肩幅31cm

ユーズドで、若干の毛羽立ちや毛玉など使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。

管理番号:M 9273(ネ)

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか?(^^)こちらはY2K スコットランド製 デザイン ボーホー古着 QUEEN AND BELLE クイーンアンドベル 王冠 クラウン トカゲ柄 レッドパイピング カシミヤニットベスト ニットタンクトップです。素材✔カシミヤ 100%サイズ✔S実寸サイズ✔総丈54cm 身幅37cm肩幅31cmユーズドで、若干の毛羽立ちや毛玉など使用感はございますが全体的に状態の悪くない商品です。即購入OKです!管理番号:M 9273(ネ)

