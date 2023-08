最も優遇 Nike GS Air Jordan 1 Low "New Emerald" スニーカー

Nike GS Air Jordan 1 Low "New Emerald"

ナイキ GS エアジョーダン1 ロー "ニューエメラルド"

◾DO8244-301

◾GS 23.0

◾️新品未着用

Nike(ナイキ)のAir Jordan 1 Low(エアジョーダン1 ロー)から淡いグリーンにスウェード素材を採用した新色"New Emerald"(ニュー エメラルド)

❗️ 24.0サイズもあります

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 商品の状態 新品、未使用

