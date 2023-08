☆プロフィールは必ずお読みください

【激レア】60sデッドストック USAF ウールパイルジャケット



U.S.NAVY ( アメリカ海軍 )

ゴアテックスパーカーです。

希少サイズです。

サイズ表記=X-SMALL - REGULAR

[平置き採寸]

着丈=約76cm

身幅=約50cm

※素人計測、若干の誤差有り

インナーのゴアテックステープをはじめ

傷や汚れもなく、状態良好です。

フードは襟内に収納されております。

MILITARY

ミリタリー

米軍

アメリカ製

米国製

USA製

made in usa

古着

used

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

