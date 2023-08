■即購入可能■

♦︎全て中古品になります。

♦︎靴の方は、全てクリーニング、防臭、除菌などの清掃を行ってから販売させていただいてます。

♦︎箱などの付属品等はなく、現状での販売になります。

♦︎ブランドに関しては、某大手ショップの鑑定済の正規品になります。

[ブランド]

バーバリーブラックレーベル

[品名]

ベロアジャケット

[品番]

01104-85

[カラー]

ブラック

[サイズ]

袖丈 60㌢

身幅 44㌢

着丈 78㌢

[状態]

画像にてご判断をお願いいたします。

[コンディション]

used

▲お願い▲

used品の状態判断には個人差が出てしまいます。

USED品に対して理解のある方のみ、ご購入をオススメします。

画像で判断できない場合など、気になる点がございましたらお気軽にコメントください。

※少しでも多くの方と、気持ちの良い取引を行いたい為、常識がない値引き交渉や、質問にはお応えしかねますので、ご了承ください。

その他にも

ナイキ/アディダス/コンバース/バンズ/革靴

ブランド/バーバリー/イブサンローラン/グッチ/シャネル/アルマーニ/ラルフローレン/コーチ/etc...

多数出品してます。定期的に出品してますのでフォローも宜しくお願い致します。

☞#edinスニーカー

管理番号:KS3190058

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ベロア

アウター形···シングル

季節感···春、秋、冬

#JILSANDER

#ジルサンダー

#LOEWE

#MartinMargiela

#MM6

#MARNI

#Acnestudios

#sacai

#carven

#HYKE

#MSGM

#TOGA

#fumikauchida

#DriesVanNoten

#TOMORROWLAND

#トゥモローランド

#BEAMS

#ビームス

#JOURNALSTANDARD

#ジャーナルスタンダード

#plage

#プラージュ

#SHIPS

#シップス

#アーバンリサーチ

#Burberry

#バーバリー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

