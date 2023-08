【返品?交換対象商品】 新品タグ付　yori フクレティアードブラウス　ブラック　36 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

先行受注会で注文して、先日届いたブラウスです。

M adidas ワッフル スリーストライプス スリム半袖Tシャツ 国内正規品

ブラック 36サイズ。

♡あいちゃん専用♡

とっても可愛いのですが、色違い含め色々と買いすぎたので出品します(;_;)

ヴィヴィアンウエストウッド 額縁柄Tシャツ 白

試着もしておりません。

CELINE セリーヌ ニット トップス シルク ブラウン 美品

涼しい素材でこれからの季節にぴったりです。

メゾン キツネ フォックスヘッド パッチ クラシック Tシャツ

正規品であることの証として、yoriからの薄い紙のお手紙を同封できます(納品書ではありません。)ご希望であれば仰ってください^_^

MARNI シンプルロゴTシャツ 10Y 新品未使用



美品✨PLEATS PLEASE プリーツトップス マーブル総柄 ピンク

ハンガーはなしで、小さく折りたたんでの発送となります。

本日まで コトハヨコザワ トップス



marimekko ムスタタンマ Tシャツ 希少



美品 コムデギャルソンコムデギャルソン コムコム デザインTシャツ Mサイズ 白

【comment】

アスナ様専用慈雨 ジウ センソユニコ 異素材ドッキング 総柄 チュニックプルオー

ふんわりとしたフォルムが印象的なブラウスです。水玉が連なってストライプの様に見える立体的なフクレジャガードyoriオリジナル生地です。コットンのふくらみとポリエステルのハリと光沢のある糸をミックスさせました。ハリ感と微光沢感のある表情が魅力です。切替位置にたっぷりとしたフレア、裾にボリュームを持たせたティアードシルエットで女性らしいクラシカルなバランスに。着やせ効果があります。ご自宅で手洗いが可能です。

super yaya Maxi クロップド Tシャツ ポップコーン ショート丈

*2022Summer Collectionフクレフレアブラウス(YR2221-080 SM)同素材になります。

REFLEM レフレム サンリオ コラボ クロミ 少女 Tシャツ アニメプリント



サルヴァトーレフェラガモ トップス Tシャツ 半袖 バタフライ ホワイト



TADASHIワンピース

【material】

お値下げ❣️a piece of Library ブラウス

伸縮性:なし

DIESEL シースルーメッシュフリンジスポーティータンクトップ

光沢感:微光沢

ルイヴィトン モノグラム フラウンススリーブ Tシャツ

透け感:あり

マルチカラー me by ISSEY MIYAKE 幾何学模様 ノースリーブ

生地の厚さ:普通

LOEWE ロエベ アナグラム刺繍 クルーネック Tシャツ

裏地:なし

美品❗️グッチ レディース キャットアイ Tシャツ サイズS



【美品】LOUIS VUITTON スカーフ付きサマーニット



PLEATS PLEASE/ISSEY MIYAKE

【quality】

DIESEL Tシャツ (T-Reg-D)

表地:ポリエステル77%

未使用マルジェラ Maison Martin Margiela 1 イタリア製

綿23%

R♡様

裏地/パイピング:ポリエステル100%

ダッフィー様御専用⭐︎PRADA ⭐︎ フリル ⭐︎ Tシャツ



⭐新品 MONCLER シリコンワッペンロゴ Tシャツ 14A/Sサイズ



【Fano Studios】ストライプ ニットセーター

■手洗い可

MARINE SERRE☆ ロゴ Tシャツ

※タンブラー乾燥はお避けください。

Sky様 黒 Tシャツ L

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

ヴァレンティノ Tシャツ 唇 美品

※洗濯で多少縮みます

【値下げ!】Greed(グリードインターナショナル)シアーニットプルオーバー



FOXEY



チャンネルH キャミソール

【size】

新品 J&M DAVIDSON 8 ロゴ ボーダー Tシャツ 定価18700円

36

プリーツプリーズ トップス 半袖

着丈(センターバック~後裾) 65cm

Moschino モスキーノ ロゴTシャツ

着丈(ネックポイント~前裾) 65cm

美品 バレンシアガ 総柄 ロゴTシャツ ホワイト ブラック S

身幅 47cm

新品未使用!EMILIO PUCCI Tシャツ

肩幅 38.5cm

未使用 クロムハーツ レディース Tシャツ

袖丈 27cm

ドゥロワー ペプラム レース トップス エンブロイダリー ネイビー 36

袖幅 16.5cm

ADEAM FOXY アシンメトリープリーツ トップス

袖口幅 13.9cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

先行受注会で注文して、先日届いたブラウスです。ブラック 36サイズ。とっても可愛いのですが、色違い含め色々と買いすぎたので出品します(;_;)試着もしておりません。涼しい素材でこれからの季節にぴったりです。正規品であることの証として、yoriからの薄い紙のお手紙を同封できます(納品書ではありません。)ご希望であれば仰ってください^_^ハンガーはなしで、小さく折りたたんでの発送となります。【comment】ふんわりとしたフォルムが印象的なブラウスです。水玉が連なってストライプの様に見える立体的なフクレジャガードyoriオリジナル生地です。コットンのふくらみとポリエステルのハリと光沢のある糸をミックスさせました。ハリ感と微光沢感のある表情が魅力です。切替位置にたっぷりとしたフレア、裾にボリュームを持たせたティアードシルエットで女性らしいクラシカルなバランスに。着やせ効果があります。ご自宅で手洗いが可能です。*2022Summer Collectionフクレフレアブラウス(YR2221-080 SM)同素材になります。【material】伸縮性:なし光沢感:微光沢透け感:あり生地の厚さ:普通裏地:なし【quality】表地:ポリエステル77% 綿23%裏地/パイピング:ポリエステル100%■手洗い可※タンブラー乾燥はお避けください。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。※洗濯で多少縮みます【size】36着丈(センターバック~後裾) 65cm着丈(ネックポイント~前裾) 65cm身幅 47cm肩幅 38.5cm袖丈 27cm 袖幅 16.5cm袖口幅 13.9cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

Un3d アンスリード ボリュームバルーン ノースリーブ トップス 新品タグ付き