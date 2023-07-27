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【予約販売】本 907 Wrangler リメイク M1907-27 EASYSSLIM W34 デニム/ジーンズ

商品の説明

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○ポイント○
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Wrangler 907 EASYSSLIM テーパードパンツ。
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< #PO_163 >➡️フォロー割フォローして下さった方には、表示価格より【500円引き】させて頂きます♪必ずご購入前にコメント欄で「フォローしました！」とお知らせ下さい₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎⚠️トラブル防止のため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！#古着屋Potty❁ ❁┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄【ブランド】　Wrangler ／ ラングラー【サイズ】　サイズ表記 W34　着用感L~XL【平置き実寸(cm)】　ウエスト 86.0　ヒップ 103.0　股上 32.5　股下 71.0　裾回り 39.0　腿周り 70.0【素材】　COTTON 100%【色】　INDIGO【Bランク】　A→使用感がほとんどなく、状態の良いUSED　B→使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない　C→使用感があり、やや汚れやシミがある　D→使用感があり、大きな汚れや破れあり✰ ✰┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄○ポイント○Wrangler 907 EASYSSLIM テーパードパンツ。日本製の生地に経年変化の色落ち具合、裾のカットオフ加工とかっこいい１本に仕上がってます。USEDのため多少の使用感がありますが状態も良く、まだまだ着用していただけます。一点物のため再入荷はございません。お早めにご検討ください。✰ ✰┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄他にも出品していますのでぜひご覧ください。#古着屋Potty_パンツ一覧⬆⬆タップで一覧ページが見れます！

商品の情報

商品のサイズL
ブランドラングラー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【予約販売】本 907 Wrangler リメイク M1907-27 EASYSSLIM W34 デニム/ジーンズ

39分钟前

【予約販売】本 907 Wrangler リメイク M1907-27 EASYSSLIM W34 デニム/ジーンズ

¥20,500 ¥11,480

(税込) 送料込み
4
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

fb5d00fdd94

 1699

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

fb5d00fdd94
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Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com


Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com

Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com


Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com

Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com


Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com

Wrangler 907 リメイク W34 EASYSSLIM M1907-27 | tonyreyes.com


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Vintage Wrangler 13MWZ Made in USA Jeans Size 35x32 – ROCKHOPPER


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Vintage Wrangler 13MWZ Made in USA Jeans Size 35x32 – ROCKHOPPER


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