【当店一番人気】 SAMYANG 単焦点レンズ AF24mm F1.8【値下げ中】6/20まで レンズ(ズーム)

マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

開放F値···~2.0未満

α7c、α‬7ⅱで使用していました。

レンズ入れ替えのために出品します。

レンズカバー紛失のため、レンズ保護のためPLフィルターをお付けしています。

付属品等は、本体、レンズフード、PLフィルター、ケース、箱です。

以下、メーカーサイトからの抜粋です。

●商品説明

AF 24mm F1.8 FEは、天体写真や風景写真を撮影している方に向けて設計した新しいレンズです。

コマ収差を最小限に抑えた小型・軽量のレンズで最短撮影距離も短いため、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。また、F1.8の開放から周辺の隅々まで優れた高画質、滑らかで自然なボケを実現しました。

新機能のアストロフォーカスモードなどによって夜空を撮影する際の操作性を最大限に高めています。

●仕様表

焦点距離24mm

明るさF1.8-F22

レンズ構成8群11枚

画角(対角)フルサイズ:83.7°

APS-C:60.9°

大きさ71.5mm×Φ65mm

重さ230g

フィルター径58mm

最短撮影距離0.19m

最大撮影倍率×0.21

絞り羽根9枚

マウントソニーEマウント

JANコード8809298887506

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド サムヤン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

