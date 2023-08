独特な ★★望遠鏡TAMRON AF28-300mm F3.5-6.3 レンズ(ズーム)

ご覧頂きありがとうございます。

Tokina 16/28mm f/2.8 Canon EF

購入後プロ野球観戦等に数回使いました。

この先、あまり使う機会がないので出品します。

フードに少し擦り傷がありますが望遠鏡本体には目立つ傷や汚れはありません。

SIGMA シグマAF15-30/3.5-4.5 EX DGアスフェリカル



XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO A06E 手ブレ補正 (キャノン用)

広角~望遠レンズ

フルサイズ対応

◉商品の説明

ブランド: タムロン(TAMRON)

レンズタイプ: 13群18枚

カメラレンズの説明: ズームレンズ

焦点距離 (望遠側)/ 300 ミリメートル

手ブレ補正(VC)あり

※詳しいスペックはメーカーサイトでご確認願います。

※付帯品

レンズ本体

レンズキャップ (タムロンのもの)

裏蓋 (社外製)

フード

マミヤ MCプロテクタ

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

