✴︎即購入OK、送料無料✴︎

【商品】

POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン

スリッポン キートンスリップ

キャンバス スニーカー

タイガー 虎 トラ カモフラ

カモフラージュ 迷彩 ダークグリーン

迷彩柄に虎の刺繍が印象的なキャンバススリッポンスニーカーです。サイドにはPOLOロゴのタグがあり、ラルフローレンらしさを感じられるアイテムです。

【ブランド】

POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン

【カラー】カモフラージュ 迷彩

【サイズ】US10(28cm相当)

【コンディション】未使用品

3M30RS20

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

