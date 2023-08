oggi掲載商品 LESMUES 洗える ストレッチ 抗菌防臭 グレーチェック ダブルブレストジャケット+パンツの2点セットで価格は約27,500円でした。

薄手素材ですので、春〜秋にかけて活躍すると思います。

ジャケットにスカートを合わせたり、夏場はジャケット無しパンツのみでブラウスを合わせたり、着回しは色々ありそうです。

2年前にスーツを数着新調しましたが、在宅ワークになり一度も着る機会がないまま、試着のみ未使用の状態です。

ジャケットのベンツのしつけ糸はついたままです。

※スーツカバーも同封し、コンパクトに折り畳んで宅急便にて発送しますので、配送時のシワにはご理解ください。

※2つ折りでの梱包やスーツハンガー付きをご希望の場合は、送料分330円追加で対応可能です。ご購入前にコメントをお願いします。

◎状 態:タグなし・未使用、共布あり

◎カラー:グレー チェック

◎素 材:表地ポリエステル69%レーヨン29%ポリウレタン2%、ジャケットの裏地ポリエステル100%

①ジャケット

◎サイズ:9号

◎採 寸:(平置き・約cm) 着丈60・身幅45・肩幅39・袖丈57

◎仕 様:内ポケット2カ所・外ポケット2カ所

②クロップドパンツ

◎サイズ:7号

◎採 寸:(平置き・約cm) ウエスト36 ・わたり幅30・総丈88・股下65

◎仕 様:ウエストゴム入り・ベルト使用可能・後ろポケット2カ所・サイドポケット2カ所

毎日着るものだからこそ清潔に自宅で洗えるエコスーツ。

洗っても折り目が消えない特殊加工がされています。

格子状の柄にピンクのラインが入った可愛いデザイン。

ダブルブレストジャケットスーツは、自宅で洗える、抗菌防臭、表地裏地のダブルストレッチなどうれしい機能が満載。

■機能性ポイント・自宅の洗濯機で洗える・抗菌防臭仕様だから部屋干しにも対応・表地も裏地も、動きやすいストレッチ素材・シワができにくい

※ 撮影のために使用したスラックスハンガーは、本商品には含みません。

※未使用ですが自宅保管であることご理解ください。

#サマースーツ

#レディーススーツ

#オフィスコーデ

#グレンチェック

#ウォッシャブル

#AOKI

#スーツ

カラー···グレー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アオキ 商品の状態 新品、未使用

