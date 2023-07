弊社は福岡県公安委員会 古物商事業者認可取得済みで御座いますので商品の全ては鑑定済みの本物保障品で出所・真贋は全て弊社にて保障致しております。

ご安心の上、ご検討下さいませ。

管理番号 4514445.96584.B19U34394

ブランド モンクレール ガムブルー

モデルシャンガオ仔羊毛皮 ダウンジャケット

サイズ表記0、着丈約63cm、肩幅約42cm、袖丈約69cm、身幅約49cm

カラー-

素材 -

付属品スペアボタン

商品状態 極上品

コメント

モンクレールのシャンガオ仔羊毛皮 ダウンジャケットです。

ガムブルーは鬼才、トム・ブラウンがディレクターを務めていた時代のメンズラインの最高峰コレクションライン。

襟元に最高級シャンガオ仔羊毛皮をあしらったハイエンドファーダウンになります。

現在ではEU外製造が主流となってしまいましたが、こちらは本場イタリアメイドモデルなので縫製・素材感共に申し分のない一着です。

市場にも全く出てこないモデルなのでお探しの方も非常に多いかと思います。

●利用規約●

返品についての特約はショップ詳細情報を必ずご確認下さいませ。

~弊社他モール併売品の在庫状況・時差及び出品のキャンセル~

弊社では、複数のモールで併売を行っておりますので時差によって別モールでの売却済等の状況が発生する場合が御座います。

予め、ご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

