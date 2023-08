ご覧頂きまして、ありがとうございます。

店舗購入の 正規品 になります。

Supreme

Kevlar Denim S Logo 6Panel

になります。

大人気の

Black ブラック 黒 になります。

アジャスターは、セルフストラップを採用しておりサイズ調整は自由自在です。

室内ガラスショーケース内のマネキンが短期間被っておりました 新品同様品 になります。

(アパレル関係の仕事をしているため)

(自宅保管にご理解の上よろしくお願い致します。)

◎ステッカー 1枚 をお付け致します。

Supreme × Kevlar コラボ★☆

米DUPONT社のKevlar(ケブラー)素材を組み合わせて作られたSロゴデニムキャンプキャップになります。

Kevlarは高強度・高耐熱性であり、同じ重さの鋼鉄と比べて5倍の強度を持つアラミド繊維で軍用からアスリート、様々な作業現場で活躍する繊維でシュプリームでも過去に採用されています。

サイドには素材を提供したKevlarのロゴ刺繍、バックにはアーチロゴ刺繍がそれぞれ入っております。

型崩れしないように梱包し、宅急便で発送致します。よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

