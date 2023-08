●●●一期一会●●●

数ある商品の中からKY倉庫を閲覧いただきありがとうございます!

●送料無料

●即購入OK

●コメントあっても早い者勝ち

古着は1点物のため入手困難品がほとんどです!

ご購入は売り切れる前にお早めにどうぞ!

素晴らしいご縁がありますように^ ^

- - - - - - - - - - - - - - - -

●商品説明

シーズンになると価格も高騰するので今のうちに是非!

NIKEビッグスウォッシュのボアジャケット

即完売した大人気商品です!!

2022年ECで購入

人気モデルの希少サイズ!

もう店頭に並ぶことのない商品です!!

●検索ワード

岩田 剛典

EXILE

いわた たかのり

岩ちゃん

がんちゃん

3代目

三代目

初期

J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

NIKE

ナイキ

ビッグスウォッシュ

スウォッシュ

ボアジャケット

リバーシブル

ナイロンジャケット

ブラック

ホワイト

アトモス

シェルパ

Atmos

●商品状態

新品未使用タグ付き

未開封

外袋が初期から破れていますので外袋はおまけとお考えください

●サイズ

2XL サイズ

着丈74

身幅63

袖丈79

●カラー

ブラック

ホワイト

黒

白

●素材

本体外側ポリエステル83アクリル17

本体内側ナイロン100

●発送までの時間

即日発送!(24時間以内)

※小さくたたんで(圧縮する場合も有)発送することがあります。

●注意点

新品もありますが古着がメインです。ダメージのひどい物は出品せず捨てているのでここにあるものは着用できる範囲のダメージです。

商品状態につきましては詳細にお伝えするよう努めておりますが、細かな点の表記には限りがございますので古着の性質を十分ご理解いただいた上で、ご購入くださいますようお願いいたします。

画像につきましても、実商品の色味に近しいものを掲載するよう心がけておりますが屋内での撮影のため、多少の誤差が生じる場合がございます。

どうかご理解いただけますようお願いいたします。

ご縁に感謝!

それではご検討のほどよろしくお願いいたします^ ^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

●●●一期一会●●●数ある商品の中からKY倉庫を閲覧いただきありがとうございます! ●送料無料●即購入OK●コメントあっても早い者勝ち古着は1点物のため入手困難品がほとんどです!ご購入は売り切れる前にお早めにどうぞ!素晴らしいご縁がありますように^ ^- - - - - - - - - - - - - - - -●商品説明シーズンになると価格も高騰するので今のうちに是非!NIKEビッグスウォッシュのボアジャケット即完売した大人気商品です!!2022年ECで購入人気モデルの希少サイズ!もう店頭に並ぶことのない商品です!!●検索ワード岩田 剛典EXILEいわた たかのり岩ちゃんがんちゃん3代目三代目初期 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBENIKEナイキビッグスウォッシュスウォッシュボアジャケットリバーシブルナイロンジャケットブラックホワイトアトモスシェルパAtmos●商品状態新品未使用タグ付き未開封外袋が初期から破れていますので外袋はおまけとお考えください●サイズ2XL サイズ着丈74身幅63袖丈79●カラーブラックホワイト黒白●素材本体外側ポリエステル83アクリル17本体内側ナイロン100●発送までの時間即日発送!(24時間以内)※小さくたたんで(圧縮する場合も有)発送することがあります。●注意点新品もありますが古着がメインです。ダメージのひどい物は出品せず捨てているのでここにあるものは着用できる範囲のダメージです。商品状態につきましては詳細にお伝えするよう努めておりますが、細かな点の表記には限りがございますので古着の性質を十分ご理解いただいた上で、ご購入くださいますようお願いいたします。画像につきましても、実商品の色味に近しいものを掲載するよう心がけておりますが屋内での撮影のため、多少の誤差が生じる場合がございます。どうかご理解いただけますようお願いいたします。ご縁に感謝!それではご検討のほどよろしくお願いいたします^ ^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

