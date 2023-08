アメリカのロサンゼルスにて開催されたポップアップストアの購入特典トレカになります。

実際に並んで手に入れたものなのでレプリカではなく本物です。

目立った傷はなく、スリーブに入れて保管していましたが、神経質な方は購入をお控えください。

TWICE ナヨン アメリカ LA ロサンゼルス ready to be pop up experience トレカ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

