中華のおせち贈り物 Jimmy 【年末SALE】 Choo ジミーチュウ クラッチバッグ パイソン クラッチバッグ

カラー···ホワイト

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クリスチャンディオール ディオール DIOR バッグ 黒

サイズ 18.5cm × 17cm ×5cm

美品 アレキサンダーワン クラッチバック

素材 レザー

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定価 120,000 (税抜き)

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数年前に大丸にて購入。

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未使用ですが素人の自宅保管の為

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経年劣化による退色で

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少し表面が黄ばんで染みが出来ています。

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(二枚目参照)

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 傷や汚れあり

カラー···ホワイトサイズ 18.5cm × 17cm ×5cm素材 レザー 定価 120,000 (税抜き)数年前に大丸にて購入。未使用ですが素人の自宅保管の為経年劣化による退色で少し表面が黄ばんで染みが出来ています。(二枚目参照)

商品の情報 ブランド ジミーチュウ 商品の状態 傷や汚れあり

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