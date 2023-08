●アイテム

●サイズ

ジャケット 175-Y6(Lサイズ相当)

肩幅41cm

身幅48cm

袖丈61cm

着丈74cm

ベスト175-Y6(Lサイズ相当)

身幅 44cm

着丈 65cm

パンツ 175-Y6(Lサイズ相当)

ウエスト80cm

股上 23cm

股下 76cm

総丈 96cm

裾幅 17cm

※素人採寸のためご理解ある方のみ

宜しくお願い致します。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●素材

ジャケット

表地

ウール 50%

ポリエステル 50%

裏地

ポリエステル 100%

袖裏

レーヨン 53%

ポリエステル 47%

ベスト

表地

前見頃

ウール 50%

ポリエステル 50%

後身頃

ポリエステル 100%

裏地

ポリエステル 100%

パンツ

表地

毛 50%

ポリエステル 50%

●状態

傷や汚れは目視でありませんが

自宅保管のためご理解ある方のみ

宜しくお願い致します。

パンツのボタンがないため写真UPしました。

(神経質な方はご遠慮ください。)

●カラー

ネイビー

●その他

定価 7万前後

生地の厚さ 普通

●配送

仕事の都合で遅れる場合がございますので

ご了承ください。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スーツセレクト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●アイテム3ピース SUIT SELECT セットアップスーツ ネイビー Lサイズ ⑤●サイズジャケット 175-Y6(Lサイズ相当)肩幅41cm身幅48cm袖丈61cm着丈74cmベスト175-Y6(Lサイズ相当)身幅 44cm着丈 65cmパンツ 175-Y6(Lサイズ相当)ウエスト80cm股上 23cm股下 76cm総丈 96cm裾幅 17cm※素人採寸のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材ジャケット表地ウール 50%ポリエステル 50%裏地ポリエステル 100%袖裏 レーヨン 53%ポリエステル 47%ベスト表地前見頃ウール 50%ポリエステル 50%後身頃ポリエステル 100%裏地ポリエステル 100%パンツ表地毛 50%ポリエステル 50%●状態傷や汚れは目視でありませんが自宅保管のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。パンツのボタンがないため写真UPしました。(神経質な方はご遠慮ください。)●カラーネイビー ●その他定価 7万前後生地の厚さ 普通●配送仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。よろしくお願いします。

