ご覧頂きありがとうございます。

【2022SS】

コットンの中でも

もっとも細くしなやかな

超長繊維綿のスビン(SUVIN)

インドの限られた農家だけで

栽培された最高級コットン素材を紡績

さらっとした肌触りと

心地よさが特徴の

ハイゲージ天竺のVネックカーディガン

ドロップショルダーで

オーバーサイズのロング丈

両脇にはポケットが

冷房対策に持ち歩いておくと◎

サイズフリー

肩幅 79

身幅 76

着丈 77

袖丈 42

前開きの深さ 24

重さ(g) 286

¥19800

写真4枚目以降実物

ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 未使用に近い

