✅はじめに

ご覧頂き、ありがとうございます。

★フォロー割

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#★古着ショップ★Ystyle ⭐

✅商品情報

・ブランド: HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー

・色柄: 白 ホワイト 総柄 マルチカラー ヒスガール

・サイズ表記: M

・素材: レーヨン60% 綿40%

・状態: USED

✅サイズ詳細 (単位:cm)

平置き採寸

着丈:67

身幅:51

肩幅:43

袖丈:22

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅注意事項

・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

・ご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

✅さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています。

他にも トレンド や、大学 や 高校 中学 モデル 着用 美品 流行 レディースメンズ シャツ Tシャツ パーカー スウェット トレーナー プルオーバー 男性 ビッグロゴ セーター ニット ジャケット ビッグシルエット オーバーサイズ 半袖 ビンテージ ビッグロゴ でかロゴ 刺繍ロゴ 大きい 90s など、厳選した商品を販売中。

アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ ・リーボック・ステューシー・スラッシャー ・パレス・エクストララージ・シュプリーム

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

商品番号 N506

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

