【超特価sale開催】 【1of1】EPOCH　吉田正尚選手　SUPER STARS スポーツ選手

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元オリックス 現レッドソックス 吉田正尚選手のSUPER STARS 1of1カードです。世界に1枚しかない大変貴重なカードです。値下げは致しかねます。即購入オッケーです。どうぞよろしくお願い致します。#EPOCH#エポック#BBM#オリックス#バファローズ#オリックスバファローズ#MLB#topps#MLB#メジャーリーグ#レッドソックス#ボストン・レッドソックス#1of1#直筆サイン#吉田正尚#吉田#正尚#大谷翔平#佐々木朗希#村上宗隆#WBC#NPBジャンル（スポーツ選手）...野球サイン有無...無し性別...男