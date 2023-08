ノスプロジェクト

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO アートプリントワンピース

ノスプロジェクトリノンワンピース(ブラック)Mサイズ定価25,300円着丈103 肩幅34 身幅41伸縮性、透け感のない生地です。2度着用しました。友人に褒められるくらいスタイルが良く見えてとても素敵なお洋服です。パニエの有無でイメージが変わります。着る服の系統が変わってしまったためお譲りいたします。以下HPより引用憧れのレトロなシルエット憧れの50s風の、レトロなニュアンスが可愛らしいワンピースです。共通生地のベルトでウエストマークし、生地量たっぷりの円形に広がるスカートで8ラインを実現します。ウエストの切り替え位置を高めにすることで、脚を長く、スタイル良く魅せる、絶妙なバランスの丈感です。さらりとした表面感の生地は、オールシーズンどの季節のコーディネートにも取り入れやすく、パリッと適度なハリ感はフィット&フレアのシルエットをより美しくします。膝下丈がエレガントな、大人可愛いデザインに仕上げました。どのようなシーンにも合わせやすく、コーディネートに取り入れやすい『ブラックカラー』。「二次元と運命が交差するブラウス」や「ショートフリルブラウス」と合わせて綺麗にお召し頂けるよう設計された胸元のあきの深さ。パニエと合わせてふわりと広がる、夢のようなシルエットは、銀幕のヒロインを彷彿とさせます。大きなプール付きの家を夢見る人もいるけれど、あなたには大きなクローゼットを。黒ブラックリノンワンピカラー···ブラック柄・デザイン···無地袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

