ほぼ未使用★Google Pixel6a★超美品です!

カラー:Chalk

現在使っているPixel4aから移行しようと今年3月に購入しましたが、4aに問題がないので初期設定だけしてトータル1日も使っていません。

保護ガラスや手帳ケース等一通り揃えました。ケースだけでも3000円近くしました。

勿体ないのでどなたかよろしくお願いいたします(⁠^⁠^⁠)

・simフリー

・不具合一切なし

・ネットワーク接続問題なし

・小キズ等もなし

・手帳型ケースもかなり美品(バッグに入れていたのみ)

・付属品全てあり

・au版

・IMEI:350438332165362

・支払残高一切なし

他でも出品していますので早い者勝ち。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

#GooglePixel6a

#Googleスマホ

#iphone

商品の情報 ブランド グーグル 商品の状態 未使用に近い

