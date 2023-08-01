【SEAL限定商品】 ThinkPad Lenovo X390 ACアダプター付 i5 Core PC周辺機器

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35000円から値引きしています。美品 Lenovo Thinkpad X390・CPUは高速高性能第8世代Core i5なので、比較的手頃に快適なインターネットが出来ます。・ストレージはSSDの数倍読み書きの数倍早いNVMeを搭載。動作が大変機敏。・液晶：13.3型ワイド(16:9)FullHD LEDバックライト(1920×1080ドット)アンチグレア・軽量・無線LANやwebカメラも搭載。移動先でのテレワークも可能。・初心者の方も安心使用できます。面倒な初期設定も済ませているのでスイッチを入れればすぐ稼働。・外面から全てアルコール消毒済み。その上セキュリティソフトも搭載しているので内外ともに安心してお使い頂けます。・バッテリー良好。-スペック【OS】Windows10Pro 64ビット(簡単にWindows11にアップデートできます。)【CPU】インテルCore i5-8365U 1.60GHz【RAM】 8GB LPDDR4 【SSD】 256GB(PCIe) 【ディスプレイ 】13.3型(16:9)FHD IPS液晶【インターフェイス他】 USB・HDMI【通信】無線LAN、Bluetooth【寸法/質量】幅311.9×奥行217×高さ16.5mm/ 約1.2kg【付属品】AC電源アダブターお支払いが確認出来ましたら迅速に発送致します。

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