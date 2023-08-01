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【SEAL限定商品】 ThinkPad Lenovo X390 ACアダプター付 i5 Core PC周辺機器

商品の説明

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Allied Telesis AT-GS910/8 ２個セット

フィルコ　Excellio Lite 「エクセリオ ライト」Dream
美品　Lenovo Thinkpad X390
Raspberry Pi4 ModelB 4GB 技適対応品【RS・OKdo版】

玄人志向 AMD Radeon RX6500XT GDDR6 4GB
・CPUは高速高性能第8世代Core i5なので、比較的手頃に快適なインターネットが出来ます。
apple watch se 40mm 第二世代 GPSモデル
・ストレージはSSDの数倍読み書きの数倍早いNVMeを搭載。動作が大変機敏。
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・液晶：13.3型ワイド(16:9)FullHD LEDバックライト(1920×1080ドット)アンチグレア
EPSON PX-S06B 送料無料、外箱テープ跡あり、確認開封後、新品未使用
・軽量
りっくす様専用　爆速 2.5G Linkstation 710D NAS 8TB
・無線LANやwebカメラも搭載。移動先でのテレワークも可能。
Apple【純正】Magic Keyboard (日本語配列) MLA22J/A
・初心者の方も安心使用できます。
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面倒な初期設定も済ませているのでスイッチを入れればすぐ稼働。
BUFFALO 10GbE/2.5GbE対応 6ポート LXW-10G2/2G4
・外面から全てアルコール消毒済み。
Nikon XQDメモリーカード 64GB MC-XQ64G
その上セキュリティソフトも搭載しているので内外ともに安心してお使い頂けます。
cisco catalyst3560cg-8tc-s v03
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-スペック
三菱タッチパネルGT2104-PMBD
【OS】Windows10Pro 64ビット(簡単にWindows11にアップデートできます。)
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【CPU】インテルCore i5-8365U 1.60GHz
Realforce 108UG-HiPro キーボード 東プレ
【RAM】 8GB LPDDR4
PICO4 128GB VRゴーグル
【SSD】 256GB(PCIe)
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【ディスプレイ 】13.3型(16:9)FHD IPS液晶
STEREO LABS ZED2i 双眼深度カメラ　デプスカメラ　2.2k
【インターフェイス他】 USB・HDMI
Surface Pro Signatureタイプカバー キーボード　ブラック
【通信】無線LAN、Bluetooth
Intel NUC NUC5i3RYK
【寸法/質量】幅311.9×奥行217×高さ16.5mm/ 約1.2kg
EPSON 純正インクカートリッジ クマノミ増量16本セット KUI-6CL-L
【付属品】AC電源アダブター
Nvidia Jetson Xavier 本体のみ

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お支払いが確認出来ましたら迅速に発送致します。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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35000円から値引きしています。美品　Lenovo Thinkpad X390・CPUは高速高性能第8世代Core i5なので、比較的手頃に快適なインターネットが出来ます。・ストレージはSSDの数倍読み書きの数倍早いNVMeを搭載。動作が大変機敏。・液晶：13.3型ワイド(16:9)FullHD LEDバックライト(1920×1080ドット)アンチグレア・軽量・無線LANやwebカメラも搭載。移動先でのテレワークも可能。・初心者の方も安心使用できます。面倒な初期設定も済ませているのでスイッチを入れればすぐ稼働。・外面から全てアルコール消毒済み。その上セキュリティソフトも搭載しているので内外ともに安心してお使い頂けます。・バッテリー良好。-スペック【OS】Windows10Pro 64ビット(簡単にWindows11にアップデートできます。)【CPU】インテルCore i5-8365U 1.60GHz【RAM】 8GB LPDDR4 【SSD】 256GB(PCIe) 【ディスプレイ 】13.3型(16:9)FHD IPS液晶【インターフェイス他】 USB・HDMI【通信】無線LAN、Bluetooth【寸法/質量】幅311.9×奥行217×高さ16.5mm/ 約1.2kg【付属品】AC電源アダブターお支払いが確認出来ましたら迅速に発送致します。

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【SEAL限定商品】 ThinkPad Lenovo X390 ACアダプター付 i5 Core PC周辺機器

30分钟前

【SEAL限定商品】 ThinkPad Lenovo X390 ACアダプター付 i5 Core PC周辺機器

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