新作モデル シャオティン トレカ アイドル

シャオティンちゃんのトレカ、ポストカード、スタンド、チップのセットです૮ ֊ ̫ ֊ ა♡‪

SEVENTEEN FML weverse carat盤 特典 トレカ コンプ

スタンドは台紙から取り外し済みです。

seventeen carat 1期 トレカ ペンライト ファンクラブ

バラ売りは5枚~

Lovin’you/踊るように人生を。 初回限定AB 通常盤

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専用 King&Prince ちょっこりさん 平野紫耀 PVCキーホルダー

︎✧︎セット内容︎✧︎

櫻坂46 幸阪茉里乃 直筆サイン 浴衣 生写真 ヒキ

ポストカード 1枚

【バラ売り◎】スパドラ Tシャツ ロングTシャツ セット

スタンド 2つ

オーダー カンペうちわ うちわ文字 ファンサうちわ Snow Man

封入トレカ 18枚

SixTONES チェンエラ ペンライト 美品

特典トレカ 3枚

佐野晶哉 ちびぬい【豆太郎様 専用】



NMB48 NMB13 川上千尋サイン入りポストカード



なにわ男子POPMALLペンライトリボン リボンバッグチャーム

#kep1er

Stray Kids 5-STAR タワレコ トレカ 8枚 コンプ スキズ D

#シャオティン

Cathy doll Brightカード BrightWin



はるかな〜様 専用

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

シャオティンちゃんのトレカ、ポストカード、スタンド、チップのセットです૮ ֊ ̫ ֊ ა♡‪スタンドは台紙から取り外し済みです。バラ売りは5枚~即購入×︎✧︎セット内容︎✧︎ポストカード 1枚スタンド 2つ封入トレカ 18枚特典トレカ 3枚#kep1er#シャオティンジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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