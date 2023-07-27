お知らせ ログイン 会員登録 出品
日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

カラー···ブラック
Kimi様専用ジルサンダー ショルダーバッグ 本革

新品メゾンマルジェラ チェーン ウォレットバッグ
数年前に購入し数回使用しています。

【美品】ザネラートの2way バッグ

商品の情報

ブランドアイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

GUCCI GGマーモントピンクショルダーバック

FENDI フェンディ ピーカブー セレリア ミディアム アイシングブルー

Burberry London ノバチェック　ショルダーバッグ
カラー···ブラック数年前に購入し数回使用しています。

商品の情報

ブランドアイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態目立った傷や汚れなし

日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

20分钟前

日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
6
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0d65049e38c7d

 211

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

0d65049e38c7d
日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ 日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

美品 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ステアガラスショルダーバッグ/ブラック【2400013281249】

美品 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ステアガラスショルダーバッグ/ブラック【2400013281249】


ジュンヤ・ワタナベ ステアガラス牛革ショルダーバッグ（横長型）

ジュンヤ・ワタナベ ステアガラス牛革ショルダーバッグ（横長型）


23ss ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ショルダーバッグ mbprevent.com

23ss ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ショルダーバッグ mbprevent.com


ジュンヤワタナベコムデギャルソン ショルダーバッグ(メンズ)の通販 5

ジュンヤワタナベコムデギャルソン ショルダーバッグ(メンズ)の通販 5


美品 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ステアガラスショルダーバッグ/ブラック【2400013281249】【中古】 | ブランド古着 買取販売 TRESOR

美品 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ステアガラスショルダーバッグ/ブラック【2400013281249】【中古】 | ブランド古着 買取販売 TRESOR


ジュンヤワタナベコムデギャルソン ショルダーバッグ(メンズ)の通販 5

ジュンヤワタナベコムデギャルソン ショルダーバッグ(メンズ)の通販 5


23ss ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ショルダーバッグ mbprevent.com

23ss ジュンヤワタナベ コムデギャルソン ショルダーバッグ mbprevent.com

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 日本限定 【再★値下げしました】コムデギャルソン ジュンヤワタナベ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
© www.inba.net, Inc.