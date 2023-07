ご覧頂きましてありがとうございます。

arts&science アーツアンドサイエンス isseymiyake イッセイミヤケ プリーツプリーズ me ミー Y’s ワイズ Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト Keisuke Kanda ケイスケカンダ KEITAMARUYAMA ケイタマルヤマ タオコムデギャルソン Rene ルネ サルエルパンツ ペンギンパンツ をお探しの方にもおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド トリココムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きましてありがとうございます。COMME des GARCONS COMME des GARCONSスター柄ポリエステル縮絨サルエルパンツコムデギャルソン人気のサルエルパンツ。素材はポリエステルを染色加工で縮絨したポリエステル縮絨素材。このシーズンに多く使われたスター柄。ジャケットと合わせるのはもちろん、カジュアルにカットソーやシャツ一枚でコーディネートしても様になる一着です。コレクション着用の画像をお載せしておりますので、シルエットのご参考になさってください。お好きな方にお譲り出来ればと思います。他にも出品しております。#wemeeensss□カラー ブラック□サイズ表記 XS 下記ご参照下さいませ。実寸 ウエスト 約73cm総丈 約74cm (ウエスト横から下まで)股上 約53cm (全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。) □商品状態 中古品になります。状態は良好で目立つ汚れやキズはございません。古着にご理解のない方・神経質な方はご購入お控え下さい。※注意事項 端末によって写真と現物の色が若干異なる場合があります。(保護カバーや液晶の関係です。)写真を撮る前に確認していますが小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。arts&science アーツアンドサイエンス isseymiyake イッセイミヤケ プリーツプリーズ me ミー Y’s ワイズ Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト Keisuke Kanda ケイスケカンダ KEITAMARUYAMA ケイタマルヤマ タオコムデギャルソン Rene ルネ サルエルパンツ ペンギンパンツ をお探しの方にもおすすめです。

usaato ウサト うさと サルエルパンツ 藍染め132.5 ISSEY MIYAKE 変形サルエルパンツ試着程度☆イッセイミヤケ PLEATS PLEASE サルエルパンツ M~新品未使用 下げ札付き メルシーボークー クロメルシー 変形 パンツ◇美品◇ JUNYA WATANABE 総柄 サルエルパンツ ブラック ホワイト❥❥もゆる モユル 萠❥❥ぼかしドット柄ゆったりサルエルパンツ❥❥ヨーガンレールシルク綿ローンとインド綿のサルエルパンツ検索センソユニコヨウジヤマモト(S)総柄 オーバーサイズ サルエルパンツ/昭和レトロ 日本製