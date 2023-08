【商品】

90年代の KETTYで数年前に ヴィンテージショップ で購入しました♪

ピンクハウス インゲボルグ などがお好きな方にも人気の ケティ です♪

購入時から状態はかなり良く、当方も自宅での試着のみですのでとても美品になるかと思います!

ウエストはギャザーになっていて楽ちんです!

【カラー】

ブラック

【サイズ】M〜L程度

肩幅:42

袖丈:29

袖口幅:13

身幅脇下:55

ウエスト:33〜45

着丈:136

※ サイズは平置き採になります。多少の誤差がじる場合がございます。予めご了承下さい。

【状態ランク】

状態ランク…A

S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなく美品

AB…目立つ汚れなし 多少着用感あり

B…多少傷や汚れあり 着用感あり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

【注意事項】

慎重に検品はしておりますが、自宅保管 素人検品の為、小さなキズやシミなど見落としがある場合もございます。商品状態や色味におきましては出来る限り写真でお伝えしておりますが、携帯撮影の為、全て伝えきれない部分や、状態においては主観の違いなどもありますので不安な事は事前にコメント頂き、ご納得の上で慎重にご購入を願い致します。

あくまで中古品になりますので新品の様な完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。

クラシック クラシカル ヨーロピアン フランス イギリス ヨーロッパ サンタモニカ グリモワール ロキエ grimoire アンアナザーアンジェラス メリージェニー エヘカソポ 古着 レイカズン vintage 昭和レトロ ピンクハウス インゲボルグ 70's 80's 90's ヴィンテージ ジャンカザール ドロシー アトリエまりこ ノンノンドール へっぽこ先生 薔薇色の暮らし ガニーサックス ローラアシュレイ

袖丈···半袖

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ケティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

