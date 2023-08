数ある商品の中から古着屋shimoken(シモケン)を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

【リンガーネック】RAIDERS 古着スウェットビッグ刺繍ロゴ白黒90s長袖



【y-3】スクエアロゴ スウェット

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!

パタゴニア ヴィンテージ シンチラ フリース ハーフジップ 00s 古着 XL



POLO RALPH LAUREN ヴィンテージ加工 ペイント スウェット L



90s USA製 Disney スウェット トレーナー ミッキー 古着

#古着屋shimoken

MAISON SPECIAL スウェットプライム サイドジップ プルオーバー



ヒステリックグラマー 初期 ヒスオバ スタジャン 90s

↑こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

Supreme 20 AW Aerial Crewneck XL スウェット



OLD STUSSY ステューシー ワンポイントロゴ刺繍 スウェット vガゼット



スマイリーフェイス スマイル 90s USA製 スウェット トレーナー 白

また、お得なフォロー割引きしております!

19SO LOVE YOU SWEAT スウェット M



モンクレール新品



オフホワイト スウェット XS

◎簡単2ステップ◎

【90s ブラック】champion リバースウィーブ スナップ スウェット



second layer クルーネックスウェット

①フォローする

supreme.yohji yamamotoスウェット



icantdeicdeyet カレッジロゴスウェット

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!

born from pain パーカー sicko



RAF SIMONS Crew Neck Sweater



offWhite スウェット黒黄 ガチヤマ着用

☆10,000円以上→500円引き

サンタフェ Santa Fe 定番復刻 スウェット トレーナー 50 LL a1



KING OF DIGGIN E-MU SP1200 XL キングオブディギン

☆3,000円以上→200円引き

【A BATHING APE】希少 90s 名作 ベートーヴェンスウェット M



Supreme Box Logo Crewneck 15AW

☆1,000円以上→100円引き

★70s★Snoopy★スヌーピー★アストロ★半袖スウェット★染み込み??プリン



NIKE 90s刺繍入りスウェット2点セット



GOODENOUGH 初期 レオパード 藤原ヒロシ

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

バードック birdog パーカー 白



HOLY SHIT 麻生久美子 ムタ スウェット トレーナー 武藤敬司 ビームス

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

ロエベ LOEWE トレーナー スウェット



Supreme LACOSTE Velour



【Champion】90s チャンピオンリバースウィーブ made in USA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【希少】 champion チャンピオン リバースウィーブ リバース XL 両面



NEXUSⅦ. SCHRODER FADE ORANGE Mサイズ



90s ポロ ラルフローレン 刺繍 ビッグロゴ デカロゴ スウェット

○商品名

【USA製】90's チキチキマシン猛レース ケンケン スウェット アメリカ古着

【ハーフジップ】パタゴニア Patagonia フリース スウェット ブラウンM、です。

激レア vintage SNOOPY 染み込みロゴ サムライスヌーピー



90s刺繍タグ・USA製・チャンピオン・レアカラー・リバースウィーブ・16

○ポイント

HUF ハフ ハーフジップポロフリース



champion /チャンピオン 80年代前期パッチロゴスウェット ボロ加工

大人気のアメリカのブランドのパタゴニアのフリースです。シックなブラウンはレアデザインで、さまざまなシーンに着用していただけます。ハーフジップの人気アイテムなので売り切れ必至、お早めにお求め下さい^_^

☆US古着☆【ハーフジップ スウェット 企業】刺繍ロゴ メンズXL



90s FUCT Crewneck SweatスウェットX JAPAN hide



GOLF WANG スウェット

○状態 中古

【入手困難】Champion×STUSSY リバースウィーブ Lサイズ



【新品未使用タグ付き】リップンディップ ハーフジップ フリース 胸ロゴ 総柄.

使用感はありますが、大きなダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

【入手困難!!】ナイキ ✈︎刺繍ロゴ メキシコ製 ゆるだぼ VINTAGE



新品 NEIGHBORHOOD DESIGN SWEATSHIRT LS-1

○カラー

JIL SANDER 23ss スウェット グレー 新品タグ付 ジルサンダー



MSGM スウェット ユニセックス

ブラウン

USA製 90s DALLAS COWBOYS ゆったり大きめ 古着 スウェット



【希少】アディダス スウェット 80s 万国旗タグ ロゴ刺繍 あいみょん 美品

○サイズ

ケンゾー トレーナー



トラックジャケット M パープル レッド ホワイト 2

M(身幅51㎝、着丈69cm、肩幅50㎝、袖丈65㎝)

Supreme18FW クルーネック スウェット アーチロゴ



新品 ポールスミス スウェットシャツ トレーナー ブルゾン トップス ゼブラ



supreme Know Thyself Hooded Sweatshirt

送料無料、即購入OKです!

【希少】PHINGERIN × Girl's Don't Cry スウェット



90s USA製 patagonia パタゴニア 刺繍フリース XL ブルー青

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

AH.H SSZ BEAMS LOSANGELES APPAREL ネイビー上下



チャンピョン リバースウィーブ スウェット カレッジロゴ ハーバード 古着

管理番号 S314

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から古着屋shimoken(シモケン)を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*) ヴィンテージ商品を中心に出品しております! #古着屋shimoken↑こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!また、お得なフォロー割引きしております!◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆1,000円以上→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○商品名 【ハーフジップ】パタゴニア Patagonia フリース スウェット ブラウンM、です。○ポイント大人気のアメリカのブランドのパタゴニアのフリースです。シックなブラウンはレアデザインで、さまざまなシーンに着用していただけます。ハーフジップの人気アイテムなので売り切れ必至、お早めにお求め下さい^_^○状態 中古使用感はありますが、大きなダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^○カラー ブラウン○サイズ M(身幅51㎝、着丈69cm、肩幅50㎝、袖丈65㎝)送料無料、即購入OKです!最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^管理番号 S314

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アディダス上下セットDairiku スウェット 20ss『定価38500円』 TENDER PERSONテンダーパーソンフーディパーカー新品⭐︎室内試着のみ celine スエット 希少サイズ XXLPUNYUS プニュズ ディズニー ミッキー ワッフル トレーナー スウェットkaiko save#1 save#2 カイコー セーブ トラックジャケットチャンピオン リバースウィーブ XL グレー【希少】チャンピオン☆90's刺繍タグ リバースウィーブ 3段プリントスウェットリバースウィーブ 半袖 チャンピオン 目無し 90年代 刺繍タグ USA製Acne Studios アクネストゥディオス レーヨンTシャツ ベージュ