● ブランド ●

F.C.Real.Bristol

● 管理番号 ●

【O-2】

● 品番 ●

【A-23-2-25】

●色●

赤・青・白

● 表記サイズ ●

Sサイズ

● サイズ実寸 (単位:cm) ●

着丈:約73

身幅:約56

肩幅:約44

袖丈:約62

ウエスト:約34

ヒップ:約50

また下丈:約25

わたり:約30

すそ幅:約28

*誤差がある場合がございます。

予めご了承ください。

●状態●

美品

目立った汚れなどなし

ご覧いただきましてありがとうございます!ご質問あれば何なりとご質問ください。フォロー割引、リピート割引しております、詳細はプロフィールをご覧ください。● ブランド ●F.C.Real.Bristol● 管理番号 ●【O-2】● 品番 ●【A-23-2-25】●色●赤・青・白● 表記サイズ ●Sサイズ● サイズ実寸 (単位:cm) ●着丈:約73身幅:約56肩幅:約44袖丈:約62ウエスト:約34ヒップ:約50また下丈:約25わたり:約30すそ幅:約28*誤差がある場合がございます。予めご了承ください。●状態●美品目立った汚れなどなし● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。● お願い ●出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。

