高級品市場 【yori】美品、中古品 フリルスリーブブラウス 36 ホワイト シャツ/ブラウス(七分/長袖)

ご覧頂き、有難うございます♪

受注会でオーダーした2022SPの物になります。

1度着用しホームクリーニングした後、自宅クローゼットにて保管しておりました(・ω・)

※傷や汚れも無く美品ですが1度着用しているので中古品という事を理解した上でご購入の方、宜しくお願い致します。

素人目線での検品になります。

折り畳んでの発送になりますのである程度のシワはご理解下さいませ。

定価税込25300円

※以下、公式HPより抜粋

【color】

ホワイト

【comment】

ボリュームのあるお袖にフリルが目を惹く立体的な

ブラウスです。袖のフリルが顔回りを明るく華やかな

印象に見せてくれます。ウエストはまるでブラウジング

したように見えるゴム使用。細番手の糸を打ち込んだ

タイプライター、ほど良いハリとさりげない

艶のある素材を使用しています。

ギンガムチェックと無地展開です。

シンプルなボトムスと合わせると

華やかなスタイリングが決まります。

【material】

伸縮性:なし

光沢感:微光沢

透け感:ホワイトはやや透け

生地の厚さ:普通

裏地:なし

【quality】

ホワイト

表地:綿70%

ポリエステル30%

パイピング:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

36

着丈(センターバック~後裾) 52.6cm

着丈(ネックポイント~前裾) 54.5cm

身幅 51.5cm

肩幅 28.7cm

袖丈 60cm

袖幅(フリル込み) 39.5cm

袖口幅 9.5cm

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

