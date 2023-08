最新 【最終処分】ノースフェイス　アーロン ダウンジャケット　メンズ　ＢＬＡＣＫ ダウンジャケット

#古着屋ごったい一覧はこちら

⭐️数ある商品の中から閲覧いただきありがとございます(`・ω・´)ゞ

⭐️即購入・複数購入大歓迎・全品送料無料(≧▽≦)

⭐️詳しくはプロフィールをご確認ください。

⭐️この機会にぜひいかがでしょうか?

⭐️シンプルなデザインが使い勝手の良い一着です。

☆ザノースフェイスアーロン ダウンジャケットです。

☆色:BLACKです。

☆サイズ:タグ表記95/ Mサイズ(メンズ)

着丈:76cm

身幅:53cm

肩幅:47cm

袖丈:62cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

☆状態

・古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。

●発送方法

・発送はらくらくメルカリ便ORゆうパケットポストで

行います。

・水濡れ防止で茶封筒ORビニールの袋に入れたのち、

一つ一つ大切に個包装して発送します。

・梱包サイズの都合上、圧縮して包装します。

商品到着後、袋を開けると空気が入り、元の状態に戻

りますがシワなどが残る場合がありますので、あらか

じめご了承ください。

・梱包資材は再利用する場合があります。

●その他、注意事項

・自宅にて保管しております。

・ペットや喫煙者はおりません。

#古着屋ごったい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

