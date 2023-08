【最安値に挑戦】 激レア　90s コカコーラ　レーシングジャケット　【送料無料】 ブルゾン

【Comment】

超希少 90s コカコーラのレーシングジャケットになります。都内の古着屋で4万ほどで購入しました。派手だけど、どこか親しみやすい。

こんなにかっこいいレーシングジャケットはあまりないです。

【Size】

肩幅 70cm

身幅 70cm

袖丈 62cm

着丈 71cm

襟丈 7cm

【Material】

【Color 】

レッド ブラック ホワイト etc

【Condition 】

数カ所に汚れ、全体的に色褪せがみられます。

※着用に支障が出るダメージはございません。

※ 古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、

出品物は全てUSEDですので、

古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。

【Category】

#古着空間

【information】

チャンピオン.ワイスリー.アディダス.ナイキ.バンズ..オフホワイト.カニエウエスト.ジャスティンビーバー.ヴェトモン.フィアオブゴッド.ネンス.パーパス.ザラ.ジーユー.ユニクロ.エイチアンドエム.フォーエバー.ディオール.アクネストゥディオス.セリーヌ.サルバトーレフェラガモ. ゴーシャラブチンスキー ヴィヴィアンウエストウッド ネオンサイン ルイヴィトン グッチ ドクターマーチン キャップ ブーツ スニーカー ニット Tシャツ ロンT デニム スキニー シャツ リング バングル ブレスレット トートバッグ シルバー ソックス ネックレス 財布 スラックス サルエルパンツ リックオウエンス パーカー ジャケット セットアップ

【Comment】超希少 90s コカコーラのレーシングジャケットになります。都内の古着屋で4万ほどで購入しました。派手だけど、どこか親しみやすい。こんなにかっこいいレーシングジャケットはあまりないです。【Size】肩幅 70cm身幅 70cm袖丈 62cm 着丈 71cm襟丈 7cm【Material】【Color 】レッド ブラック ホワイト etc【Condition 】数カ所に汚れ、全体的に色褪せがみられます。※着用に支障が出るダメージはございません。※ 古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、出品物は全てUSEDですので、古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。【Category】#古着空間【information】チャンピオン.ワイスリー.アディダス.ナイキ.バンズ..オフホワイト.カニエウエスト.ジャスティンビーバー.ヴェトモン.フィアオブゴッド.ネンス.パーパス.ザラ.ジーユー.ユニクロ.エイチアンドエム.フォーエバー.ディオール.アクネストゥディオス.セリーヌ.サルバトーレフェラガモ. ゴーシャラブチンスキー ヴィヴィアンウエストウッド ネオンサイン ルイヴィトン グッチ ドクターマーチン キャップ ブーツ スニーカー ニット Tシャツ ロンT デニム スキニー シャツ リング バングル ブレスレット トートバッグ シルバー ソックス ネックレス 財布 スラックス サルエルパンツ リックオウエンス パーカー ジャケット セットアップ undercover facetasm John Lawrence Sullivan Christian dada sub-age allege ttt msw dairiku comme des garcons junya watanabe needles GANRYU soloist number nine unused magliano kidill jieda helmut lang phingerin ksubi labrat perverze

