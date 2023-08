ご覧頂き誠に有難うございます!

即決購入大歓迎です◎

○アイテム

LAUREN RALPH LAUREN ローレンラルフローレン メタリックブラウン 茶色 本革 レザー 肩掛け ワンショルダーバッグ セミショルダーバッグ

○購入元

百貨店

○サイズ

約横32cm×縦28cm×まち12cm

ショルダー 32cm〜42cm(3段階調整可能)

平置き実寸。

着画はお断りさせて頂きます。

○状態

使用感が少なく、とても綺麗な状態です。

○素材

レザー

○カラー

メタリックブラウン

○付属品

なし

○USED品について

⚠️自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古物にご理解がない方は購入お控えください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

お気軽にご質問やコメントなど、よろしくお願い致します♪

商品の情報 ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

